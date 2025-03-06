Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası faiz kararını açıkladı /06 Mart 2025 14:08

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı Para Politikası Kurulu TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplandı. Politika faizi yüzde 45 seviyesinde bulunan Türkiye’nin Mart ayı faiz kararı ise son dakika olarak açıklandı. Peki TCMB faiz kararı ne oldu? Faizler indi mi? İşte Merkez Bankası PPK toplantısına ilişkin haberin detayları…

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a{text-decoration:none;color:#464feb}Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekti. Ekonomistler, ardı ardına gelen iki indirim ve açıklanan enflasyon verileri sonrası bu toplantıda da 250 baz puanlık bir indirim bekliyordu.

Politika faizi, 2024'te 9 ay boyunca yüzde 50 seviyesinde kaldıktan sonra Aralık ayında 250 baz puanlık indirimle yüzde 47,5 seviyesine çekilmişti. Ocak ayında ise yine 250 baz puanlık bir indirimle yüzde 45 seviyesine düşürülmüştü. Böylece son üç toplantıda toplamda 750 baz puan indirim yapılmış oldu.

Merkez Bankası, enflasyonun ana eğiliminin ocak ayındaki artış sonrasında şubat ayında gerilediğini belirtti. Temel mal enflasyonu düşük seyrini korurken, hizmet enflasyonu ocak ayına özgü artışın ardından yavaşladı. Yurt içi talep dördüncü çeyrekte öngörülenin üzerinde olmakla birlikte, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde seyretti.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası’nın faiz indirmemesi gerektiğini belirterek, bu kararın kredi notu ve rezervler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti. Şatıroğlu, doğru olanın faizin sabit kalması olduğunu vurguladı ve enflasyonla mücadelede daha kararlı adımlar atılması gerektiğini söyledi.
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