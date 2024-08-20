Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası faizi 5'inci kez pas geçti /20 Ağustos 2024 14:33

Merkez Bankası faizi 5'inci kez pas geçti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sona erdi. Merkez Bankası, politika faizini bir kez daha yüzde 50'de sabit tuttu.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), politika faizi kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısı sonrası yapılan duyuruda, politika faizinin yüzde 50'de sabit tutulduğunu açıkladı.

Merkez Bankası, 'nas' politikalarında yaşanan 'R'nin ardından, faiz artışına gitmişti veMart 2024'ten beri ise 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuyordu.

PPK, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana, enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına gelinceye kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğini açıkladı.

Toplantı sonrası yapılan açıklama ise şöyle:

"Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken ikinci çeyrek ortalamasının altında kalmıştır. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmektedir. Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler enflasyonist riskleri canlı tutmaktadır.

'PARA POLİTİKASI DURUŞU SIKILAŞTIRILACAK'

Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunun dezenflasyon süreci açısından göreli öneminin arttığını vurgulamıştır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."
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