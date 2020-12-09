Merkez Bankası ile ilgili yeni iddia: Yine faiz artıracak

Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmalar sürerken 24 Aralık'ta Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı altın ve dolar kurundaki gidişatı belirleyecek. Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs Merkez Bankası'nın faizleri artıracağını iddia etti. Bununla birlikte altın fiyatları 468 liradan işlem görüyor. Dolar kuru ise 7 lira 83 kuruş bandında seyrediyor.





GOLDMAN SACHS: FAİZLER ARTACAK







Ekonomideki kırılgan ortam ise hala düzelmiş değil. Altın ve dolardaki çıkış ivmesi aralıklarla devam ediyor. Goldman Sachs Türkiye ekonomisiyle ilgili bir rapor yayımladı. Raporda, "Kasım TÜFE verisindeki yukarı yönlü sürpriz, enflasyonun muhtemelen yılın büyük bölümünde yüzde 15 civarında olacağını ve makul bir reel faiz tamponu sağlamak için daha fazla faize ihtiyaç olacağını işaret ediyor. Çarşamba günkü notta, dolarizasyonun ölçeği ve bu yılki altın ithalatının, faiz artırımında zirveyi ve sonrasındaki faiz indiriminin hızını, çıktı açığına karşı enflasyon yönetiminin değil, yurt içi güvenin belirleyeceğini gösterdiği Merkez Bankası 24 Aralık toplantısında politika faizini yüzde 15 seviyesinden yüzde 17'ye çıkarabilir" ifadeleri kullanıldı.





Merkez Bankası'nın faiz kararı almasının beklendiğini belirten Goldman Sachs analistleri, "Merkez Bankası'nın sıkılaştırma eğilimi olmadığı için beklemede kalması riski olduğunun farkındayız. Bu Türk Lirası'nda volatilite artışına, yüksek enflasyon ve eninde sonunda yüksek faizlere neden olabilir." denildi.









ALTINDA GERİ ÇEKİLMELER BAŞLAYABİLİR

Finans uzmanı Tunç Şatıroğlu şahsi sosyal medya hesabından piyasalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Şatıroğlu, "Altın dün 1861 üzerinde kapanış yapsa da bugün 1861'i destek yapıp üzerindeki hareketini devam ettiremiyor. Yukarı yöndeki hareketin başlaması lazım yoksa tekrar 1850 desteğine gerileyebilir. Gümüş de altına eşlik ettiği için altındaki yukarı hareket başlamadan geri çekilmeler devam edebilir. " İfadeleri kullanıldı.