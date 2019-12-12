Merkez Bankası İstanbul'a ne zaman taşınıyor?

TBMM Genel Kurulunda Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığının 2020 yılı bütçesi üzerinde görüşmeler sürüyor.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, burada yaptığı konuşmada, "Güçlüyüz, çünkü tarihin en büyük 3 kur saldırısına rağmen düşmeden, yıkılmadan yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.





Albayrak, "Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yeri üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz" dedi.





Albayrak, Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasının 2022 yılında tamamlanacağını açıkladı.





"ENFLASYONDA ÖNEMLİ DERECEDE İYİLEŞME KAYDETTİK”





Albayrak, enflasyonla yönelik olarak, “Enflasyonla mücadelede atalet etkisi ve üretici tarafındaki maliyetlerin nedenlerini yakından takip ediyor, bunlara yönelik önlemlerimizi hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıldan bu yana enflasyonda önemli derecede iyileşme kaydettik. Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskıların zayıflaması, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve güçlü baz etkisinin devreye girmesiyle 2019 yılı Eylül ve Ekim aylarında tek haneli seviyelere gerileyen enflasyon oranı, Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre 11,1 puan gerileyerek yüzde 10,56 seviyesinde gerçekleşmiştir. Para ve maliye politikalarının eşgüdümü ile mal ve hizmet pazarlarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal reformlarla, enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdürecek ve enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz. Bu çerçevede, Yeni Ekonomi Programında enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5’e, Program dönemi sonunda ise yüzde 4,9’a düşmesini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.





Albayrak şunları kaydetti:





“Önümüzdeki bir kaç yıl içinde katma değerli üretim ve ihracata dayalı, sürdürülebilir büyümeyi yakalamış, cari açığı kontrol altına almış, doların etkinliği azalmış, uzun vadeli TL’ye dayalı finansmanın sağlayabilen bir Türkiye ekonomisi oluşturma hedefi doğrultusunda önemli bir alan olarak tasarruf araçlarımızın etkinliğini görüyoruz. Bu açığı kapatmak için, emeklilik sisteminin reforme edilmesini oldukça önemli görüyoruz. Yapısal Dönüşüm Adımlarımız içerisinde de yer alan bu reform, daha sürdürülebilir emeklilik sistemini vatandaşlarımızın hizmetine sunacak. Dolayısıyla bu kapsamda, tasarruflar artırılarak dış müdahalelere karşı ekonomimiz daha güçlü hale gelecek. “