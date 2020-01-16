Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası kararını verdi /16 Ocak 2020 14:19

Merkez Bankası kararını verdi

Merkez Bankası politika faizini yüzde 0,75 düşürerek yüzde 11,25'e çekti.

SHABER3.COM

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 11,25'e çekti. 

Böylece TCMB Başkanı Murat Uysal görev getirildiği 2019 yılı temmuz ayından bu yana faizi 1.275 baz puan (yüzde 12,75) indirdi. 

Ancak piyasada kurulun ocak ayında yapacağı toplantıda yüzde 1,5 ila yüzde 2 arasında indirim yapabileceği beklentisi hâkimdi. 

TCMB'nin 75 baz puan (yüzde 0,75) indirimi beklentilerin altında kaldı. 

MERKEZ BANKASI'NDA GECE YARISI DARBESİ 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Murat Çetinkaya'yı "faizleri indirmiyor" diyerek 10 Temmuz 2019'da gece yarısı görevden azletmişti. 

Çetinkaya'nı yerine yardımcısı Murat Uysal getiren Erdoğan, "Faizler gördüğünüz gibi iniyor. Daha da inecek. Tek haneye inecek." demişti.


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