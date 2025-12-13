Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası, kredi kartı azami faiz oranlarını düşürdü /13 Aralık 2025 14:00

Merkez Bankası, kredi kartı azami faiz oranlarını düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirim yapılmasına ilişkin tebliği yayımlandı.

TCMB’nin “Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerine uygulanacak aylık azami faiz oranlarında, dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için geçerli olan üst sınır 30 bin liraya yükseltildi. Bu kartlar için uygulanacak azami faiz oranının hesaplanmasında esas alınan aktif faiz oranına eklenecek baz puan ise 39’dan 14’e indirildi.

Dönem borcu 25 bin lira ile 150 bin lira arasında olan kredi kartları için belirlenen limit, 30 bin lira ile 180 bin lira aralığına çıkarılırken, bu gruptaki kredi kartları için azami faiz oranının belirlenmesinde kullanılan baz puan da 89’dan 64’e düşürüldü.

Dönem borcu 150 bin liranın üzerinde olan kartlar için uygulanan üst sınır ise 180 bin liraya yükseltildi. Bu kartlar için azami faiz oranının hesaplanmasında kullanılan baz puan 139’dan 114’e çekildi.

NAKİT AVANS FAİZİ DE DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan nakit avans ve kredili mevduat hesap faizi yüzde 4.50’den yüzde 4.25’e indirildi.

Kredi kartı azami akdi faiz oranları, dönem borcu bakiyesi 30 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3.25, 30 bin lira ile 180 bin lira aralığında olan kredi kartları için yüzde 3.75, 180 bin lira olan kredi kartları için yüzde 4.25 olacak. Söz konusu oranlar 1 Ocak 2026 tarihinde uygulamaya girecek.
