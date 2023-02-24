Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası’ndan bankalara döviz işlemi cezası /24 Şubat 2023 11:26

Merkez Bankası’ndan bankalara döviz işlemi cezası

Merkez Bankası, yurt dışına yapılan para transferlerinde ödeme kategorisi detayları eksik işlemler için bankalardan 1 milyar TL ek ücret talep etti.

SHABER3.COM

Merkez Bankası (TCMB), yurt dışına yapılan para transferlerinde ödeme kategorisi detayları eksik işlemler nedeniyle bankalardan dün 1 milyar TL tutarında ek ücret talep etti.

TCMB daha önce de bu işlemlerde ödeme kategorisi detaylarının eksik olmaması konusunda bankaları sözlü olarak uyarmış, son olarak ise 21 Aralık’ta eksik bilgi olan olan işlemlerde bankalardan söz konusu ödemelerin yüzde 5’i ek ücret alacağını yazılı olarak bankalara iletmişti.

Reuters’a bilgi veren iki bankacılık kaynağı da sektör genelinde toplam cezayı 1 milyar TL olarak hesapladı.

TCMB 21 Ocak’taki yazısında “…bankalardan 2 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tespite konu olan ödemenin yüzde 5’i kadar ek ücret alınacaktır” denilmişti.

Yazıya göre karar, “ödemeler alanında şeffaflığı artırmak amacıyla bazı alanları eksik raporlayan, hatalı raporlama yapan ve/veya TL ve yabancı para ödemeleri gerekli belgelerle tevsik edemeyen bankalar” için geçerli olacak.
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