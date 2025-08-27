Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası ne zaman faiz düşüreceğini duyurdu /27 Ağustos 2025 19:14

Merkez Bankası ne zaman faiz düşüreceğini duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Temmuz ayında görülen aylık enflasyon artışının geçici olduğunu belirtti. Karahan, kredi faiz oranlarının düşeceği zamanında açıkladı. Peki kredi faizleri ne zaman düşecek? İşte detaylar...

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Ankara Sanayi Odası’nda yapılan “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Hizmet enflasyonuna vurgu yapan Karahan, kira ve eğitim kalemlerinin fiyat artışlarını yukarı çektiğini fakat Temmuz’daki aylık artışın geçici olduğunu belirtti.

Karahan ayrıca talepteki dengelenmenin enflasyondaki düşüşe katkı verdiğini belirtti
.
"KREDİ FAİZLERİ BEKLENTİLERE BAĞLI DÜŞECEK"

Kredi faizlerinin enflasyon ve beklentilerden etkilendiğini, faiz indirimlerinin fakat enflasyon kontrol altındayken etkili olabileceğini söyleyen Karahan enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizlerinde gerileme yaşandığını, uzun vadeli kredilerin payının ise sıkılaşma döneminde arttığını belirtti.
"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecek"

Karahan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez Bankası ne zaman faiz düşüreceğini duyurdu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:53:39