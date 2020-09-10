Merkez Bankası’nın dolar rezervi son 16 yılın en düşük seviyesine geriledi

Merkez Bankası’nın (MB) net uluslararası rezervi 4 Eylül itibariyle bir önceki haftaya göre 4.6 milyar dolar düşüşle 18.6 milyar dolara geriledi. Net uluslararası rezerv böylece iki haftada 9.6 milyar dolar azaldı.





Analistlere göre net uluslararası rezerv böylece 2004 ortasından bu yana en düşük seviyeye indi. MB’nin net uluslararası rezervi bundan önceki hafta 5 milyar dolar düşüşle 23.2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.





VATANDAŞ DOLAR SATIP ALTIN ALDI





Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 326 milyon dolar azalarak 217 milyar 442 milyon dolara geriledi. Vatandaşın dolar mevduatı 59 milyon dolar azalırken, altın dahil kıymetli maden mevduatı 347 milyon dolar arttı. Yurt içi yerleşiklerin altın dahil kıymetli maden mevduatı, 33 milyar 203 milyon dolara yükseldi.





Merkez Bankası’nın net rezervi ise son iki haftada 9,6 milyar dolar azaldı ve son 16 yılın en düşük seviyesi olan 18,6 milyar dolara düştü.