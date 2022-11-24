Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak: İşte son tahminler…

Merkez Bankası’nın (TCMB) kasım ayındaki toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yılsonunda tek hane’ sinyaline paralel politika faizini indirmesi ve bu yıl için gevşeme döngüsünü tamamlaması bekleniyor.





TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 24 Kasım’da saat 14.00’te açıklayacak. TCMB Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yüzde 85’i aşan enflasyon ve devam etmekte olan küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen politika faizinde indirime giderek yüzde 10,5 seviyesine çekmiş ve gerekçe olarak ekonomide ivme kaybını göstermişti.





İhracat, istihdam, üretim ve düşük faizi önceleyen ekonomi politikasını savunan Erdoğan, politika faizinin yıl sonuna kadar tek haneye indirileceğine yönelik açıklama yapmıştı. Ekim ayında politika faizini 150 baz puan indiren TCMB bir sonraki toplantı olan kasım ayında da “benzer bir adım” ile faiz indirim döngüsünü tamamlayacağı sinyali vermişti.





Sözcü'nün haberine göre ekonomistlerin katıldığı anketlerde TCMB’nin faiz kararına ilişkin beklentiler şöyle oldu:





REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 14 ekonomistin tamamı kasım ayı PPK toplantısında faizlerin 150 baz puan indirileceği görüşünde. Katılımcıların tahminlerinin büyük çoğunluğuna göre TCMB bir haftalık repo faizindeki aylardır devam eden indirim döngüsünü sonlandıracak ve yılı yüzde 9 faiz ile tamamlayacak.





Anketteki 2023 yılsonuna yönelik faiz tahmini sorusuna verilen cevapların medyanı ise TCMB’nin önümüzdeki yıl politika faizinde artışa gideceğine işaret etti. Bir ekonomist ise para politikasının yönünün 2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kimin kazandığına göre değişebileceğini söyledi.





AA FİNANS ANKETİ

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB’nin politika faizini düşürmeye devam etmesini bekliyor.





AA Finans’ın, 24 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB’nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketine 18 ekonomist katıldı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin 150 baz azaltılarak yüzde 9’a indirilmesini bekliyor.





Ekonomistlerden biri 100 baz puanlık ve biri de 125 baz puanlık indirim öngörürken, yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerin medyanı da yüzde 9 oldu.





FOREKS ANKETİ

PPK’nın bugünkü toplantısına ilişkin beklenti, faizin 150 baz puan indirilerek, yüzde 9 seviyesine çekileceği yönünde oluştu.





ForeksHaber anketine katılan 16 ekonomistin tamamı faiz indirim kararı alınacağını öngörürken, 13 ekonomist faizin 150 baz puan indirileceğini öngördü. Ekonomistlerden 1’i 250 baz puan, 1’i 125 baz puan, 1’i ise 100 baz puan indirime gidileceği tahmininde bulundu.





Ankette, 2022 sonuna ilişkin görüş veren 12 ekonomistin medyan tahmini yüzde 9,00 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde, 10 ekonomist yüzde 9, 1 ekonomist yüzde 9,50, 1 ekonomist ise yüzde 8 beklentisini dile getirdi.





Geçen ay düzenlenen ForeksHaber anketinde, 2022 sonu faiz beklentisi yüzde 9 seviyesinde bulunurken, ekonomistlerin tahmin aralığı yüzde 9 ile yüzde 10 bandında oluşmuştu.





12 ay sonrasına ilişkin haftalık repo sorusuna yanıt veren 4 ekonomistin medyan tahmini, yüzde 13,25-13,50, ortalama tahmin ise yüzde 16-16,25 bandında oluştu. En yüksek beklenti yüzde 30, en düşük beklenti ise yüzde 8 olarak gerçekleşti.





BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma Birimi’nin anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi, TCMB’nin bu haftaki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9 seviyesine indirmesi yönünde oldu





24 Kasım Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 9 seviyesine indirilmesi yönünde oldu. Medyan beklentiye göre 2020 yılı Ağustos ayından sonra ilk defa faizin tek haneye inmesi öngörülüyor.





Ankete katılan tüm kurumlar bu toplantıda faizde indirim beklerken; 16 kurum 150 baz puan, 1 kurum 100 baz puan, 1 kurum 125 baz puan ve 1 kurum 200 baz puan faiz indirimi öngörüyor.





Yıl sonu tahminini paylaşan 18 kurumun medyan beklentisi faizlerin yüzde 9 seviyesine çekilmesi yönünde. En düşük yıl sonu tahmini veren kurumlar politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 8 seviyesine kadar düşürülmesini, en yüksek yıl sonu politika faizi tahminini paylaşan kurumlar ise yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 9,5 seviyesine indirilmesini bekliyor.





‘BÜYÜK ETKİ OLUŞTURMAYACAK’

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, “TCMB: Faiz indirimi…” başlığı ile hazırladığı Bilgi notunda kasım ayındaki faiz indirimi muhtemelen lira ve enflasyon üzerinde artık marjinal bir etki oluşturmayacağını belirtti.





Erkan şunları söyledi:





Ekim ayındaki PPK açıklamasındaki referans neredeyse bütün ekonomistleri kasım toplantısı için aynı noktaya getirmiş durumda. TCMB, konsensüs tahmine ve bize göre yarın 150 baz puan faiz indirimi daha yapacak ve gevşeme döngüsünün ikinci turunu muhtemelen sonlandıracak.





Normal şartlar altında lira üzerinde büyük baskı oluşturması beklenen bu tip faiz indirimleri ise, dövize yönelik ince ayar önlemleri ile beraber düşen volatilite nezdinde muhtemelen pek bir etki oluşturmayacak.





TCMB'nin Ekim ayındaki rehberlik çerçevesinde politika faizini yüzde 9'da tek haneye indirmesinin ardından bankanın gevşeme döngüsünün sonunu işaret etmesini bekleriz. Böylece 2021/22 model gevşeme döngüsünde ilk turdakine benzer şekilde ikinci turda da toplamda 500 baz puan gevşeme gerçekleştirilmiş ve toplam gevşeme 1000 baz puana ulaşmış olacaktır.





Düşen faiz oranları aynı zamanda, liranın önde gelen gelişmekte olan piyasa emsalleri arasında yıl başından bugüne kadarki en kötü ikinci performans gösteren pozisyonda olmasını da beraberinde getirdi. Geçen yıldan bu yana TCMB müdahalelerine rağmen dolar karşısında yüzde 28,5 oranında değer kaybeden bir para birimi mevcut.





Kasım ayındaki faiz indirimi muhtemelen lira ve enflasyon üzerinde artık marjinal bir etki oluşturmayacak. 2023 yıl ortasında enflasyon yüzde 40- 45 bandına doğru inebilir. Sonrasında enflasyonun inatla ve sağlam bir şekilde yüksek kalacağını ve gevşek para ve maliye politikalarının da enflasyondaki düşüşü yavaşlatabileceğini düşünüyoruz.





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