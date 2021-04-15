Merkez Bankası’nın kararı sonrası dolar kuru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şahap Kavcıoğlu Başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası politika faizin yüzde 19 seviyesinde sabit tuttu. Para piyasaları açısından oldukça önemli olan karar dolar kurunu etkilemedi.





Naci Ağbal Başkanlığı’ndaki Merkez Bankası faizi yüzde 19’a kadar çıkarıp dolar kurunu 7 TL’nin altına kadar düşürürken Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı. Alınan bu sürpriz karar sonrası dolar kuru biranda 8.40 TL’nin üzerine çıkarken piyasaları büyük bir tedirginlik sardı. Yerine getirilen Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu yönetimin ilk PPK toplantısında nasıl bir faiz kararı alacağı merakla beklenirken toplantıdan çıkan karar az önce açıklandı. Kavcıoğlu Başkanlığındaki ilk PPK toplantısında kurul faizi politika faizini yüzde 19’da sabit tuttu.





Açıklanan faiz kararı öncesi dolar kuru 8.08 TL bandında seyrederken karar sonrası 8.02 TL’ye kadar düştü. Kararın hemen ardından toparlanan dolar kuru şu sıralarda 8.11 TL banında işlem görüyor.





Merkez Bankası’nın bir sonrası faiz kararını Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takvimine göre 6 Mayıs 2021’de açıklayacak.

