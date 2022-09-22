Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası’nın net rezervi ile ilgili yeni veri /22 Eylül 2022 23:57

Merkez Bankası’nın net rezervi ile ilgili yeni veri

Tartışma konusu olmaya devam eden Merkez Bankası'nın (MB) rezervleriyle ilgili yeni verilerin açıklandığı belirtildi.

SHABER3.COM

Farklı rakamların telaffuz edildiği Merkez Bankası'nın (MB) rezervleriyle ilgili yeni verilerin açıklandığı belirtildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri geçen hafta 2 milyar dolar düşüşle 12,09 milyar dolara indi. Bununla banka, temmuz ortasından bu yana kaydettiği yükselişin yaklaşık yarısını geçen iki ayda yitirmiş oldu.

Net rezervler, temmuz başlarında 6,1 milyar dolarla 2002’den bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Ardından temmuzun son haftasıyla ağustosun ilk iki haftası yaklaşık 9 milyar dolar artışla tarihi dip seviyelerden kısmen toparlanmıştı.

MB’nin döviz rezervleri, ihracatçıların döviz gelirlerinin bankaya satışı ve kur korumalı mevduat (KKM) gibi adımlardan destek bulsa da, döviz piyasasına ‘arka kapıdan’ müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT’lere döviz satışlarıyla yıl içinde sert düşüşler kaydetti.
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