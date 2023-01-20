Samanyolu Haber /Gündem / "Merkez Bankası’nın rezervleri sürdürülebilir değil!" /20 Ocak 2023 17:27

"Merkez Bankası’nın rezervleri sürdürülebilir değil!"

Fitch, Türkiye'nin uluslararası rezervlerindeki iyileşmenin sürdürebilir olmadığını açıkladı. Fitch, bir ay önce hükümetin bankacılık sistemine müdahale yapma ihtimalinin arttığını açıklamıştı.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten Türkiye’nin rezervlerine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Fitch, Türkiye’nin uluslararası rezervlerindeki iyileşmenin sürdürebilir olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca, Türkiye’nin genel seçim öncesinde yüksek seviyede ekonomik büyüme ve istihdam için uyguladığı politikaların kalıcı iyileşmeye uygun olmadığı ifadeleri yer aldı.

REZERVLER GEÇEN HAFTA ARTMIŞTI
Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2022 dönemine ilişkin “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri” verilerini dün yayımlamıştı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2 artarak 128,7 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 4,8 artışla 75,4 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 6,6 yükselişle 45,8 milyar dolara çıktı.

TÜRK BANKALARINA RİSK UYARISINDA BULUNMUŞTU
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Fitch, bir ay önce de Türk bankalarına risk uyarısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde politika belirsizliklerinin sürdüğüne ve para politikasını gevşetmenin bankalara yönelik riskleri artırdığına dikkat çeken Fitch, hükümetin bankacılık sistemine müdahale yapma ihtimalinin arttığını açıklamıştı.
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