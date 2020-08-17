Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası örtülü faiz artırımı yaptı /17 Ağustos 2020 19:07

Merkez Bankası örtülü faiz artırımı yaptı

Merkez Bankası, sıkılaştırma adımları kapsamında geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama yüzde 11.25 faizden 10 milyar TL fonlama sağladı.

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Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 8.25 seviyesinde bulunuyor. Fakat banka politika faizini oluşturan haftalık repo yerine piyasaya farklı kanallardan para vererek fonlama maliyetini yükseltiyor.

Karar'ın haberine göre, böylece izlediği para politikasını sıkılaştırmış oluyor. Bu politikaya "örtülü faiz artırımı" adı veriliyor.

Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırması, kredi ve mevduat faizlerini etkilediği için ekonomik faaliyeti direkt etkiliyor. Nitekim Ziraat Yatırım, yayınladığı raporda "Merkez Bankası'nın likidite sıkılaştırıcı tedbirlere başvurmasının önümüzdeki aylarda konut satışlarını aşağı yönlü baskılamasının muhtemel" olduğunu belirtti.

Öte yandan Merkez Bankası'nın açtığı döviz karşılığı TL Swap alım ihalesinde 1,65 milyar dolar teklif geldi. 2020-08-18 valörlü, 2020-11-17 vadeli ihalede gerçekleşen tutar 1 milyar dolar oldu.

Döviz kurlarında tüm zamanların rekorlarının kırılmasının ardından ekonomistler, Merkez'in faiz artırımına gitmesinin şart olduğunu söylese de Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha da düşüş yaşanacağı mesajını vermişti.
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