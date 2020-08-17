Merkez Bankası örtülü faiz artırımı yaptı

Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 8.25 seviyesinde bulunuyor. Fakat banka politika faizini oluşturan haftalık repo yerine piyasaya farklı kanallardan para vererek fonlama maliyetini yükseltiyor.







Karar'ın haberine göre, böylece izlediği para politikasını sıkılaştırmış oluyor. Bu politikaya "örtülü faiz artırımı" adı veriliyor.





Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırması, kredi ve mevduat faizlerini etkilediği için ekonomik faaliyeti direkt etkiliyor. Nitekim Ziraat Yatırım, yayınladığı raporda "Merkez Bankası'nın likidite sıkılaştırıcı tedbirlere başvurmasının önümüzdeki aylarda konut satışlarını aşağı yönlü baskılamasının muhtemel" olduğunu belirtti.





Öte yandan Merkez Bankası'nın açtığı döviz karşılığı TL Swap alım ihalesinde 1,65 milyar dolar teklif geldi. 2020-08-18 valörlü, 2020-11-17 vadeli ihalede gerçekleşen tutar 1 milyar dolar oldu.





Döviz kurlarında tüm zamanların rekorlarının kırılmasının ardından ekonomistler, Merkez'in faiz artırımına gitmesinin şart olduğunu söylese de Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha da düşüş yaşanacağı mesajını vermişti.