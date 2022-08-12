Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası piyasa katılımcılar anketi: Enflasyon beklentisi ilk kez yüzde 70'in üzerine çıktı /12 Ağustos 2022 10:50

Merkez Bankası piyasa katılımcılar anketi: Enflasyon beklentisi ilk kez yüzde 70'in üzerine çıktı

Bir önceki anket döneminde 18,99 olarak beklenen dolar/TL kuru ise 19,65'e yükseldi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcılar anketini yayımladı. Ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ilk kez yüzde 70'in üzerine çıktı. Piyasa katılımcıların enflasyon beklentilerindeki artış Ağustos ayında da devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın düzenlediği piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 41,99 oldu.

Bir önceki anket döneminde bu beklenti yüzde 40,23 olarak belirlenmişti.

Yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 69,94'ten yüzde 70,60 seviyesine yükseldi.

24 ay sonrası için enflasyon beklentisinde sınırlı bir yükseliş izlendi. Buna göre bir önceki anket döneminde yüzde 24,27 olan beklenti yüzde 24,35'e çıktı.

Dolar/TL beklentisi 19'u aştı
Ankette piyasa katılımcılarının dolar/TL kuruna ilişkin beklentilerinin de yukarı yönlü revize edildiği görüldü.

Buna göre Ağustos ayında katılımcıların yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 19,65 oldu. Bir önceki anket döneminde bu beklenti 18,99 olmuştu.

12 ay sonrası dolar/TL kuru beklentisi ise 22,03 seviyesine çıktı. Temmuz ayında katılımcıların beklentisi 20,92 olarak belirlenmişti.
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