Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası: Piyasa yapıcı bankaların likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü /07 Ağustos 2020 11:25

Merkez Bankası: Piyasa yapıcı bankaların likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, açık piyasa işlemlerinde piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkanlarının yarıya düşürüldüğünü açıkladı.

SHABER3.COM

Açıklamada "Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır" denildi

Merkez Bankası, dünkü açıklamasında, piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerini yakından izlemekte olduğunu belirterek, "Ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez Bankası: Piyasa yapıcı bankaların likidite imkan... Sonraki Haber >>

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'

'Bana hain diyorlar, herkese hain dediğim için ben bunu hak ettim'

Birkaç yılda gelinen mesafe... 'Siz bu kardeşinize hele yetkiyi verin...'

Birkaç yılda gelinen mesafe... 'Siz bu kardeşinize hele yetkiyi verin...'

Kovulunca itiraflara başladı!

Kovulunca itiraflara başladı!

Patlama anı kamerada!

Patlama anı kamerada!

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:23:32