Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası rezervi dipten döndü /04 Ağustos 2022 16:18

Merkez Bankası rezervi dipten döndü

Merkez Bankası’nın (MB) net uluslararası rezervlerinin 29 Temmuz haftasında 2,4 milyar dolarlık belirgin artışla 2002’den beri gördüğü en düşük seviyelerden sınırlı toparlandığı ifade edildi.

SHABER3.COM

diken.com.tr'de yer alan habere göre Merkez Bankası’nın (MB) net uluslararası rezervleri 29 Temmuz haftasında 2,4 milyar dolarlık belirgin artışla 2002’den beri gördüğü en düşük seviyelerden sınırlı toparlandı.

MB’nin net uluslararası rezervleri, döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT’lere sattığı dövizle yıl içinde sert düşüşler kaydetmişti.

Rezervler, temmuz başında 6,1 milyar dolarla 2002’den bu yana yeni dip seviyeyi görmüştü.

MB tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, net uluslararası rezervler 29 Temmuz itibariyle 2,4 artışla 9,1 milyar dolara çıktı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez Bankası rezervi dipten döndü Sonraki Haber >>

'Özrü kabahatinden büyük' diye buna denir

'Özrü kabahatinden büyük' diye buna denir

Hocaefendi Çağlayan Dergisi mizanpaj çalışmalarına katıldı

Hocaefendi Çağlayan Dergisi mizanpaj çalışmalarına katıldı

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku

Kime emanet?

Kime emanet?

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı: "Hesaptan fişliyorum"

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı:

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:22:39