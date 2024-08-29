Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası rezervleri 2,5 milyar dolar eridi /29 Ağustos 2024 15:19

Merkez Bankası rezervleri 2,5 milyar dolar eridi

Merkez Bankası toplam rezervleri, 2 milyar 502 milyon dolar düşüşle 150 milyar 413 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri ise 3 milyar 431 milyon dolar düşüşle 90 milyar 715 milyon dolar olarak kaydedildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 23 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 502 milyon dolar düşüşle 150 milyar 413 milyon dolara indi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 23 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 431 milyon dolar düşüşle 90 milyar 715 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 16 Ağustos'ta 94 milyar 146 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 929 milyon dolar artışla 58 milyar 769 milyon dolardan, 59 milyar 698 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 502 milyon dolar azalarak 152 milyar 915 milyon dolardan, 150 milyar 413 milyon dolara düştü.
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