Merkez Bankası rezervlerin nasıl arttığını itiraf etti: Aslında...





REZERV ARTIŞININ YÜZDE 78’İ ALTIN FİYATLARINDAN





“ALTIN ALIMI SADECE BİZE HAS DEĞİL”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın yılın dördüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında, Başkan Yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hatice Karahan’ın odaklandığı konu, Merkez Bankası’nın rekor seviyelere ulaşan rezervlerindeki altın etkisi oldu.TCMB’nin son 18 aylık dönemdeki brüt rezerv artışını değerlendiren Hatice Karahan, dikkat çekici veriler paylaştı:Brüt Rezerv Artışı: Son 18 ayda brüt rezervlerde 60 milyar dolarlık bir artış gerçekleşti.Altın Etkisi: Bu 60 milyar dolarlık artışın 47 milyar dolarlık kısmı, küresel altın fiyatlarındaki yükselişten ve altının değerlenmesinden kaynaklandı. Bu, artışın yaklaşık %78’ine tekabül ediyor.Karahan, yalnızca brüt rezervlere odaklanılmaması gerektiğini belirterek, Swap hariç net rezervlerde aynı dönemde 117 milyar dolarlık bir artış yaşandığını ve bu artışın 35 milyar dolarlık kısmının altın fiyat değişiminden kaynaklandığını ekledi. Bu durum, brüt rezervlerde daha yüksek bir etki görülürken, net rezervlerde etkinin daha düşük kaldığını gösteriyor.Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Karahan, küresel jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte altın alımlarının sadece TCMB’ye özgü olmadığını, diğer merkez bankalarının da rezervlerindeki altın payını artırma eğiliminde olduğunu kaydetti.Karahan, TCMB’nin rezerv yapısını gelecekteki dalgalanmalara karşı daha dayanıklı hale getirme hedefi kapsamında, enstrüman çeşitliliğine sahip olduklarını ve bu çeşitliliği artırmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.Karahan, “Rezervlerimizin piyasa koşulları çerçevesinde artışıyla birlikte altındaki ilgili oranın da tarihsel ortalamalara zamanla yakınsamasını bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.