Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası rezervlerinde beklenmedik değişim /20 Mayıs 2021 19:05

Merkez Bankası rezervlerinde beklenmedik değişim

Uzun süredir rezervlerinin eritilmesi ile gündemde olan Merkez Bankası'ndan sürpriz sayılabilecek yeni veriler geldi.Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın net rezervi 12,08 milyar dolardan 12,72 milyar dolara yükseldi.

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Reuters’ın bugün yayımlanan Merkez Bankası verilerinden aktardığı habere göre swap anlaşmalarının büyüklüğü ise 43 milyar dolar.Böylece Merkez Bankası’nın swap hariç net rezervi -30 milyar dolar civarında hesaplanıyor.Merkez Bankası'nın net rezervleri son aylarda 2003'ten beri en düşük seviyeye gerilemiş durumda.

TCMB net döviz rezervlerinin 9 Nisan itibarıyla 9 milyar 930 milyon dolara gerilediği açıklanmış, o tarihten sonra bir miktar yükselmişti.BloomberhHT’nin ise Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı verilere dayanarak, tam kapanmanın ilk haftasında kredi kartıyla yapılan harcamaların 28,2 milyar TL’den 20,7 milyar TL’ye gerilediğini, bunun önceki haftaya kıyasla yüzde 27’lık bir düşüşe denk geldiğini yazdı.

Sektörlere göre en büyük gerileme yüzde 66 ile kuyum, yüzde 64 ile mobilya, yüzde 58 ile araç kiralamada yaşandı.

Artış gösteren tek büyük sektör ise yüzde 6’lık artışla havayolu harcamaları oldu.Öte yandan döviz krizi ile birlikte Türk lirasını dolara karşı güçlü tutmak adına eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde 128 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervinin nereye harcandığı konusunda henüz net bir yanıt verilmiş değil.

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