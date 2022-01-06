Merkez Bankası rezervlerinde şok: Son 20 yılın en düşük seviyesine indi

Birkaç haftadır sert düşüşler kaydeden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri 31 Aralık haftasında da gerilemeyi sürdürdü.







TCMB'nin net döviz rezervleri 8,3 milyar dolara geriledi. 24 Aralık haftasında net rezervler 8,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.





SON 20 YILIN EN DİP SEVİYESİ

Cumhuriyet'in haberine göre böylece TCMB'nin net uluslararası rezervleri geçen yıl içinde görülen dip seviyelerin de altına inerek Ağustos 2002'den bu yana yeni en düşük seviyeye indi.





NET REZERV EKSİ 56,4 MİLYAR DOLAR

Swaplar hariç tutulduğunda ise net rezervlerin eksi 56,4 milyar dolara kadar düştüğü izlendi. Bir önceki hafta bu rakam 55,7 milyar dolardı.





DÜŞÜŞE GEÇMİŞTİ

Net rezervler aralık ayında TCMB'nin satış tarafında döviz piyasasına doğrudan müdahalesini takiben 21,17 milyar dolardan düşüşe geçmişti.