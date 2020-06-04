Suçlu domates-bibermiş!

Merkez Bankası enflasyondaki yükselişin sebeplerini incelediği raporu yayımladı. Enflasyon mayıs ayında yüzde 1,36 artarak yüzde 11,39'a yükselmişti.





Merkez Bankası enflasyonun işlenmemiş gıda (sebze-meyve) fiyatlarındaki artış sebebiyle yükseldiğini belirtti. Banka Türk Lirası'ndaki değer kaybının da enflasyonu artırdığını belirtti.





Temel mal grubu yıllık enflasyonunun mayısta 1,38 puan artışla yüzde 9,26'ya çıktığı ifade edilen raporda şu değerlendirme yapıldı: "Bu gelişmede dayanıklı tüketim malları ile giyim ve ayakkabı grubu etkili olmuştur. Dayanıklı mal grubu fiyatları (altın hariç), otomobil, beyaz eşya ile diğer elektrikli ve elektriksiz aletlerin fiyatlarındaki yükselişlerle yüzde 2,27 oranında artmıştır."







İTHALATA DAYALI ÜRÜNLERİN FİYATI ARTTI





Raporda, "Bir önceki ay tarihsel ortalamalara kıyasla oldukça düşük gerçekleşen giyim ve ayakkabı grubunda aylık fiyat artışı bu dönemde yüksek seyretmiştir. Mayıs ayında temel mal grubu yıllık enflasyonu Türk Lirası'ndaki değer kaybının yansımaları ve salgına bağlı etkilerle yükselmiştir."





Hükûmet Türk Lirası'ndaki değer kaybını durdurmak ve döviz talebini kısmak için 4 binden fazla ithal ürünün Gümrük Vergisi'ne yüzde 10 ila yüzde 40 arasında değişen oranlarda ilave vergi getirmişti.



