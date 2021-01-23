Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası üstüne baskıyı kurdu: Yüksek faize karşıyım! /23 Ocak 2021 11:34

Merkez Bankası üstüne baskıyı kurdu: Yüksek faize karşıyım!

Tayyip Erdoğan, yeniden faiz indirimine gideceklerinin sinyalini verdi ve yüksek faize karşı olduğunu söyledi.

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Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu:

'Yüksek faize kesinlikle karşıyım'

"Ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemimizle ilgili yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktık. Yakında kapsamlı reform paketimizi kamuoyuyla paylaşacağız" diyen Erdoğan ekonomiye ağırlık verdiği konuşmasında, "Bizim arkadaşlar kızıyor biliyorum ama kusura bakmasınlar eğer ben bu ülkenin başkanıysam, cumhurbaşkanıysam, bunu anlatmaya devam edeceğim. Çünkü ben yüksek faizle ülkenin kalkınacağına inanmıyorum" 

Erdoğan sözlerini, "Bazı dostlar, bugün de geldi yanıma diyorlar ki 'Dükkanlar kapanıyor, şirketler kapanıyor.' İşte açıklıyorum rakamı, öyle kapanan falan yok ki, bunlar öyle sıradan şirketler falan da değil. Bunlar güçlü şirketler ihracat yapıyorlar. Her şey ortada ama birileri de buralardan nemalanmak istiyor" şeklinde tamamladı.
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