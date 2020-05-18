Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası üyelerine Saray istisnası /18 Mayıs 2020 11:43

Merkez Bankası üyelerine Saray istisnası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası (TCMB) Banka Meclisi üyeliği hakkında dikkat çeken bir değişiklik yaptı.

SHABER3.COM

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Merkez Bankası'nın banka meclisi üyeleri, devlet üniversitelerinde çalışabilecek.

Merkez Bankası’nın temel organları, genel kurul, banka meclisi, para politikası kurulu, denetleme kurulu, başkanlık ve yönetim komitesinden oluşuyor. Banka meclisi, Merkez Bankası Başkanı ile genel kurul tarafından seçilen 6 üyeden oluşuyor.

Banka meclisinin “para politikası stratejisi ve enflasyon hedefi doğrultusunda uygulanabilecek para politikasına ve kullanılabilecek para politikası araçlarına ilişkin kararların alınması” da dahil birçok görevi bulunuyor.

Merkez Bankası Kanunu'na göre, üyelerin görevleri “özel bir yasaya veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesine” dayanmadıkça banka dışında özel ya da resmi herhangi bir görev ile birleşemiyor. Yani yasada istisna getiriliyor.

ÖZEL KARARNAME ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan kanunda yer alan istisnai şartı kullandı. Yayımlanan kararname ile bundan böyle banka meclisi üyeleri devlet üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yapabilecek.

Banka meclisini şu isimler teşkil ediyor: Murat Uysal (Başkan), M. Vehbi Çıtak, Prof. Dr. Nurullah Genç, Ömer Duman, Derya Yücel, Prof. Dr. Başak Tanınmış Yücememiş, Mehmet Aktaş.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez Bankası üyelerine Saray istisnası Sonraki Haber >>

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

Nükleer Santrali yıktılar

Nükleer Santrali yıktılar

İlginç Kamyon kazası

İlginç Kamyon kazası

Kimyasal fabrikada patlama

Kimyasal fabrikada patlama

Arınç: Her akşam camilerden mevlit, dua, salavat okunması bence bid'attır

Arınç: Her akşam camilerden mevlit, dua, salavat okunması bence bid'attır

Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

Metin Külünk’ten ilginç Marmaray paylaşımı

Metin Külünk’ten ilginç Marmaray paylaşımı

Uçak elektrik kablolarına çarptı

Uçak elektrik kablolarına çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:19:28