Merkez Bankası üyelerine Saray istisnası

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Merkez Bankası'nın banka meclisi üyeleri, devlet üniversitelerinde çalışabilecek.







Merkez Bankası’nın temel organları, genel kurul, banka meclisi, para politikası kurulu, denetleme kurulu, başkanlık ve yönetim komitesinden oluşuyor. Banka meclisi, Merkez Bankası Başkanı ile genel kurul tarafından seçilen 6 üyeden oluşuyor.





Banka meclisinin “para politikası stratejisi ve enflasyon hedefi doğrultusunda uygulanabilecek para politikasına ve kullanılabilecek para politikası araçlarına ilişkin kararların alınması” da dahil birçok görevi bulunuyor.





Merkez Bankası Kanunu'na göre, üyelerin görevleri “özel bir yasaya veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesine” dayanmadıkça banka dışında özel ya da resmi herhangi bir görev ile birleşemiyor. Yani yasada istisna getiriliyor.





ÖZEL KARARNAME ÇIKARILDI





Cumhurbaşkanı Erdoğan kanunda yer alan istisnai şartı kullandı. Yayımlanan kararname ile bundan böyle banka meclisi üyeleri devlet üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yapabilecek.





Banka meclisini şu isimler teşkil ediyor: Murat Uysal (Başkan), M. Vehbi Çıtak, Prof. Dr. Nurullah Genç, Ömer Duman, Derya Yücel, Prof. Dr. Başak Tanınmış Yücememiş, Mehmet Aktaş.