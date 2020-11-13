Merkez Bankası yerli üretim altın alımını durdurdu

Medyaya yansıyan haberlere göre, 2017 yılından bu yana Türkiye'de 18 işletme tarafından üretilen ve dört rafine tarafından işlenerek saf hale getirilen yerli altını tümüyle satın alan MB, son birkaç haftadır bu kararından geri adım attı ve altın alımını durdurdu. Londra'da geçerli uluslararası ons fiyatı üzerinden altını satın alan MB'nin alımı durdurma kararının ardından, işletmeler altını bankalara ya da finansal kuruluşlara satmaya başladı.







Gazete Habertürk'ün haberine göre, Türkiye'de mevcut altın potansiyeli 6 bin 500 ton civarında ve bunun 500 tonu rezerve dönüştürülmüş durumda. 2019 yılında, Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı ve 38 ton üretim yapıldı, bu yılki hedef ise 45 ton. 15 yıl içinde hedeflenen üretim miktarı ise, ithal edilen 160 ton altının üretilmesi.





Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisiyle son aylarda büyük bir yükseliş kaydeden altın, Türkiye'de ithalatı da tetikledi. 2020 yılının ilk on ayında altın ithalat miktarı 20.5 milyar dolar oldu. 18 yerli işletme bu sayede altın üretimini artırdı.





Üretilen altının tamamı, 4 rafineride saf hale getiriliyor. MB, 2017 yılından bu yana Türkiye’de üretilen altının tamamını Londra’da geçerli uluslar arası ons fiyatı üzerinden Türk Lirası ödeyerek satın alıyordu. Banka’nın, bu yıl yerli üretim 2.5 milyar dolarlık altın aldığı hesaplanıyor.





Banka, iki hafta önce yerli üretim altın alımını durdurdu. Sektörün beklentisi, MB'nin ilerleyen dönemlerde yeniden alıma başlayabileceği yönünde.