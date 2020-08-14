Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı /14 Ağustos 2020 21:23

Merkez bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Merkez Bankası beklenti anketine göre yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 7,02 TL iken, bu anket döneminde 7.34 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,26 TL iken, bu anket döneminde 7,68 TL olarak gerçekleşti. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 10,22'den yüzde 10,82'ye, TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,74 iken bu anket döneminde yüzde 9,43'e yükseldi.

SHABER3.COM

Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Cari yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 7,02 iken, bu anket döneminde 7,34’e yükseldi. Temmuz anketinde 7,26 TL olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi Mayıs anketinde 7,68 TL oldu.

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -1,3 iken, bu anket döneminde yüzde -1,6'ya geriledi.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİSİ DE ARTTI

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,22 iken, bu anket döneminde yüzde 10,82'ye yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,33 iken, bu anket döneminde yüzde 9,70 oldu.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,98 iken, bu anket döneminde yüzde 9,79 olarak gerçekleşti. 

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,74 iken bu anket döneminde yüzde 9,43 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,25 ve yüzde 8,43 olarak gerçekleşti.

2020 yılı ağustos ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 62 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı Sonraki Haber >>

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Magandanın trafikte kadına saldırı anı

Magandanın trafikte kadına saldırı anı

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Oyuncunun videoda anlattığı doğru çıktı: Şimdi de saç dökülmesi

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

Bu görüntülere pes! Galata Kulesi'ni yıkarak mı restore ediyorlar?

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!

İngiltere’de futbolcu hakeme saldırdı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:42:00