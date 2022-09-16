Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi ve dolar tahminini açıkladı /16 Eylül 2022 11:15

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi ve dolar tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı piyasa katılımcıları anketini yayımladı.

SHABER3.COM

Merkez Bankası eylül ayına ilişkin 'Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 70,6'dan yüzde 67,73'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,99 iken, bu anket döneminde yüzde 36,74 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 24,35'ten yüzde 20,63 seviyesine indi.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 19,65'ten 19,51 seviyesine geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 22,03 seviyesinden 22,07'ye yükseldi.
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