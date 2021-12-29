Merkez Bankası yol haritasını açıkladı: TL’ye ödül, dövize ceza

Merkez Bankası (TCMB) döviz kurları ve faiz başta olmak üzere finansal istikrara dönük hangi adımların atılacağını “Para ve Kur Politikası” metninin yayımlayarak piyasaların dikkatine sundu.
Metinde TCMB’nin sık sık tartışma konusu olan swap (dolar-TL takası) tutarını kademeli olarak azaltacağı belirtildi. Ancak diğer ülke merkez bankaları ile 2022’de swap anlaşmaları imzalanmasına yönelik müzakerelerin devam edeceği de kaydedildi.
Enflasyonla mücadelede temel politika aracının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olduğu belirtildi. Munzam (zorunlu) karşılıklar fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanılacak.
TL MEVDUATI TEŞVİK İÇİN YENİ ADIMLAR ATILACAK
2022 yılında rezerv opsiyon mekanizmasının tamamen sonlandırılacağı, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk Lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalara öncelik verileceği ifade edildi.
Merkez Bankası döviz mevduatının yüzde 20’sini dövize endeksli mevduata (DEM) geçmesini sağlayamayan bankalardan yüzde 1,50 komisyon alacak. 21 Ocak 2022’de yüzde 10, 18 Mart 2022’de yüzde 20 hedefine ulaşan bankalar söz konusu komisyonu ödemeyecek. Uzmanlar, bankaların yüzde 1,50 gibi yüksek bir komisyonu ödememek için TL mevduat faizini artıracağına işaret ediyor.
Metinde, “TCMB, 2022 yılında parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla, elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacak.” denildi.
KAMBİYO REJİMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK
Dalgalı döviz kuru rejiminde geri adım atılmayacağına işaret edilirken, döviz kurlarının serbest piyasa şartlarında arz ve talep dengesine göre teşekkül edeceği vurgulandı.
Metinde mevcut TL likidite yönetimini teşkil eden açık piyasa işlemleri (APİ) ve swap işlemlerinin büyüklüğü, toplam fonlamadaki payları, imkân bazında dağılımı ve teminatlandırma yapısının 2022 yılı TL likidite yönetimi kapsamında gözden geçirileceği belirtildi.
Buna göre APİ fonlamasının teminat yapısında Türk Lirası cinsi varlıkların payı artırılacak, swap tutarı kademeli şekilde azaltılacak: “27 Aralık 2021 itibarıyla BIST Swap Piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin, 2 hafta vadeli geleneksel yöntemli swap ihalelerine kaydırılmasına karar verilmiştir.”
Reeskont kredileri vasıtasıyla 2022 yılında 16,6 milyar Amerikan Doları’nın TCMB net rezervlerine gireceğinin kesinleştiğine işaret edilirken, 1 Ekim 2021 tarihinde uygulamaya alınan düzenleme ile 2022 yılında rezervlere daha fazla katkı sağlanacağı kaydedildi.
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