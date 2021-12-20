Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası yönetiminden bir faiz indirimi kararı daha /20 Aralık 2021 20:36

Merkez Bankası yönetiminden bir faiz indirimi kararı daha

Merkez Bankası yönetiminin geçtiğimiz hafta aldığı gösterge faiz oranını 100 baz puan indirme kararının ardından benzer yönde bir düzenleme daha yaptığı belirtildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen hafta gösterge faiz oranını 100 baz puan düşürmesinin ardından Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını da teknik bir düzenlemeyle aynı seviyede indirdi.

TCMB'nin yüzde 9,50'den yüzde 8,50'ye çekilen faiz oranı 17 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, şu ifadeler yer aldı:

"17.12.2021 (dahil) zorunlu karşılık tesis tarihinden itibaren Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatının 'Zorunlu karşılıklara faiz/nema ödenmesi' başlıklı 10. maddesinde açıklanan usul ve esaslara göre bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payını artırıcı yönde yüzde 8,5 ile yüzde 14 arasında farklılaşan faiz/nema oranları uygulanacaktır"

TL'DE REKOR DEĞER KAYBI

TCMB, TL'de meydana getirdiği hasara rağmen politika faizini tahminler doğrultusunda geçen hafta yüzde 14'e düşürürken, faiz indirimlerinde son alanını Aralık ayında 100 baz puan ile kullandı. TCMB böylece önümüzdeki aylarda yüzde 30'u aşacağı tahmin edilen enflasyona rağmen zaten negatifte olan TL'nin reel getirisini daha da düşürmüş oldu.

TCMB son dört toplantıda 500 baz puan faiz indirirken, faiz indirimlerine başladığının ilk sinyalini verdiği eylül ayı başından cuma gününe göre TL yaklaşık yüzde 51, sene başından beri yüzde 56'nın üzerinde değer yitirdi. Dolar/TL kuru yılbaşına göre yüzde 129 yükseldi. Değer kayıplarının büyük bölümü son bir buçuk ayda meydana geldi.
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