Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası, yüzde 5 olan enflasyon hedefini değiştirmedi /29 Aralık 2021 12:20

Merkez Bankası, yüzde 5 olan enflasyon hedefini değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı para ve kur politikasını açıkladı. Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunurken "Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı para ve kur politikasını internet sitesi üzerinden açıkladı.

Siteye yüklenen belgeye göre TCMB’nin hükümetle birlikte belirlediği orta vadeli enflasyon hedefi yıllık yüzde 5 olarak korundu. Belgede "Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır" ifadeleri yer aldı.

Kasım 2021 itibariyle yıllık enflasyon yüzde 20’nin üzerinde. Aralık ayında enflasyonun aylık yüzde 10 civarında gelerek yıllık enflasyonu yüzde 30 civarına taşıması bekleniyor.

Merkez Bankası, döviz kurlarına ilişkin herhangi bir hedefleri olmadığını da belirtti ve ekledi:

“TCMB, (…) kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amacıyla herhangi bir döviz alım ya da satım işlemi yapmayacaktır. TCMB, döviz piyasasının etkin bir şekilde çalışabilmesi için döviz kuru gelişmelerini ve buna ilişkin risk faktörlerini yakından takip etmeye ve bu kapsamda, gerekli önlemleri alarak ilgili araçları kullanmaya devam edecektir. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. TCMB 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecektir.

“Reeskont kredileri kanalıyla 2022 yılında 16,6 milyar ABD dolarının TCMB net rezervlerine gireceği kesinleşmiştir.”
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