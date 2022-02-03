Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankasına Azerbaycan ödemesi /03 Şubat 2022 19:56

Merkez Bankasına Azerbaycan ödemesi

Azerbaycan petrol fonunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda açtığı depo hesabına ilişkin ödemelerin tamamlanması sonrası Merkez Bankası'ndaki toplam rezervlerin 28 Ocak ile biten haftada 400 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolar olduğu belirtildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ocak ile biten haftada 400 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolar oldu. Toplam rezervler 28 Ocak haftasında 109,8 milyar dolardı.

Brüt döviz rezervleri de 840 milyon dolar artarak 70 milyar 797 milyon dolardan 71 milyar 636 milyon dolara yükseldi.

Net rezervler ise aynı haftada 9,3 milyar dolardan 10,5 milyar dolara çıktı.

NET REZERV EKSİ 54,1 MİLYAR DOLAR

Swaplar dışarıda tutulduğunda net rezerv eksi 54,1 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam eksi 55,6 milyar dolardı.

ALTIN REZERVLERİ AZALDI

Altın rezervleri ise 28 Ocak haftasında 441 milyon dolar azalarak 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 577 milyon dolara indi.

AZERBAYCAN DOPİNGİ

Rezervler açısından ilgili haftada en kritik gelişme Azerbaycan petrol fonunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda açtığı depo hesabına ilişkin ödemelerin tamamlanması oldu.

Azerbaycan’ın Sofaz olarak bilinen devlet petrol fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na 6 ay vadeli 1 milyar euro tutarındaki mevduatı birkaç taksit halinde yatırdığını duyurmuştu.
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