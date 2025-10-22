Merkez Bankası'na 'faizi sabit tut' uyarısı geldi!





EKİM ENFLASYONU DA YÜKSEK GELECEK





FAİZİ SABİT TUT TAVSİYESİ

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 23’üncü Para Politikası Değerlendirme Notu’nu yayımladı.Notta, enflasyon gerçekleşmelerine ve beklentilere dikkat çekilerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) faizi sabit tutması ve finansal göstergeleri yakından izlenmesi önerildi.Rapora göre, aylık enflasyon yüzde 3,23 ile G20’de en yüksek seviyeye ulaşırken yıllık bazda da Arjantin’i geride bırakarak OECD ülkeleri içinde ilk sıraya yerleşti. Temmuz ayından itibaren mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon oranları ortalama yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.Ayrıca raporda ekim ayı verilerinin de yüksek gelmesinin beklendiğini ve enflasyon beklentilerinde bozulmanın sürdüğünü vurguladı.TEPAV raporunda makroekonomik istikrarın sağlanması ve yapısal temellerin güçlendirilmesinin kritik öneme sahip olduğu belirtildi. Notta, finansal istikrar göstergelerinin yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekilirken siyasi belirsizlikler ve küresel ticarette artan korumacılığın ekonomik riskleri artırdığı uyarısı yapıldı.TEPAV, enflasyonla mücadelede kalıcı başarı için kapsamlı bir programın hayata geçirilmesini öneriyor. Bu kapsamda adil ve hızlı bir yargı sistemi, hukukun üstünlüğü, vergi reformu, bütçe açığını azaltıcı önlemler ve fiyatlama davranışlarında yapısal iyileştirmeler öncelikli adımlar arasında yer alıyor.Notta ayrıca, politika faizi olan haftalık repo faizinin yüzde 40,5’te sabit tutulması ve gecelik faizlerde değişiklik yapılmaması tavsiyesi yinelendi.