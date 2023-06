Merkez Bankası'na kadın başkan iddiası

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılmasının ardından gözler yeni açıklanacak Kabine'ye çevrildi. Erdoğan'ın cumartesi günü saat 22.00'de açıklayacağı listede ekonomi yönetimine ilişkin sürpriz isimlerin yer alması bekleniyor.







Gazete Oksijen'in haberine göre ABD’de 'Müthiş Türk kızı' olarak tanınan; Goldman Sachs gibi finans devleri ile çalışan Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası'nın yeni başkanı oluyor.





HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

ABD’de 'Müthiş Türk kızı' olarak tanınan Hafize Gaye Erkan, bankacılık, yatırımlar, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon alanlarında derin uzmanlığa sahip, kendini kanıtlamış bir finansal hizmetler lideri. First Republic Bank'ta yaklaşık sekiz yıl boyunca İcra Kurulu Eş Başkanı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Mevduat Sorumlusu ve Eş Risk Sorumlusu gibi görevlerde bulundu.





Daha önce, Goldman Sachs'ta neredeyse on yıl geçirdi. Genel Müdür ve Finansal Kurumlar Grubu Analitik ve Stratejiler Başkanı olarak, büyük ABD bankalarının ve sigorta şirketlerinin Yönetim Kurullarına ve üst yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi ve birleşme ve satın alma konularında danışmanlık yaptı.





Mart 2022'de Fortune 500 firması Marsh McLennan'ın Yönetim Kurulu'na katılan Erkan, 2019'dan şirketin 2021'de LVMH tarafından satın alınmasına kadar Tiffany & Co. Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. Ayrıca Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finans Mühendisliği Bölümü Danışma Konseyi'nde görev yapıyor.





2019 yılında Crain's Bankacılık ve Finans Alanında Önemli Kadınlar listesine ve American Banker's Women to Watch listesine seçildi. 2018 yılında San Francisco Business Times'ın 40 Yaş Altı 40 ve Crain New York Business'ın 40 Yaş Altı 40 listelerine seçildi.





Erkan, Partnership for New York City Yönetim Kurulu'nda görev yapıyor ve Ulusal Kız Okulları Koalisyonu'nun aktif bir destekçisi. Hafize Gaye Erkan First Republic Fellowship Programının kurucusu. Bu program, STEM eğitimi, mentorluk ve profesyonel gelişim yoluyla yetersiz hizmet alan genç kadınları amaç odaklı bir hayata yönlendiren türünün ilk örneği. Aynı zamanda Genç Başkanlar Organizasyonu, Dış İlişkiler Konseyi ve Uluslararası Kadın Forumu üyesi.





Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun olan Erkan, Princeton Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırması ve Finans Mühendisliği alanında doktora yaptı. Harvard Business School'un İleri Yönetim Programı ve Stanford Graduate School of Business Liderlik Yönetici Programı mezunu.