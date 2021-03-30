Merkez Bankası'nda ayrılıklar devam ediyor

Merkez Bankası’nda yaşanan görevden alma kararları devam ediyor. Bu kez Para Politikası Kurulu üyesi de olan Banka Meclisi üyesi Ömer Duman görevden alındı.







Dünya gazetesinin haberine göre Merkez Bankası Meclisi’nde görev süreleri dolan Prof. Dr. Nurullah Genç ve Derya Yücel, Hazine’nin aday göstermesiyle yeniden Banka Meclisi üyeliğine seçildi.





Hazine’nin verdiği önergeyle Banka Meclisi üyesi Ömer Duman görevden alındı.Genel Kurul’da yine Hazine’nin önerisiyle yerine Duman’ın yerine Ertan Aydın seçildi.