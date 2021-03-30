Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'nda bir görevden alma kararı daha /30 Mart 2021 00:47

Merkez Bankası'nda bir görevden alma kararı daha

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nda yaşanan başkan değişimi sonrasında bu kez de Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevden alınarak yerine Mustafa Duman'ın atandığı belirtildi.

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T24'te yer alan habere göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınırken, yerine Mustafa Duman atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yönetiminde değişim devam ediyor. Geçen hafta Başkan Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının ardından, Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya da görevden alındı.

Merkez Bankası beklentinin üstünde faiz artırmıştı

Merkez Bankası, 18 Mart'taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 100 baz puan beklentilerin de üzerinde, 200 baz puan faiz artırmış ve politika faizini yüzde 19 olarak belirlemişti.

TCMB'nin faiz kararı sonrası Başkan Naci Ağbal görevden alınmış, faize karşı söylemleriyle gündeme gelen Yeni Şafak yazarı Kavcıoğlu bu göreve atanmıştı.


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