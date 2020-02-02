Merkez Bankası'nda büyük hile

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Faik Öztrak, yapılan işlemin karşılıksız para basmaktan farkı olmadığını söyledi.Öztrak “Kısa vadeli siyasi çıkarlar için Türkiye'nin uzun dönemde para politikasının güvenilirliğini sarsacak bu tür işlemlerin sonu hep hüsran olmuştur” ifadelerini kullandı.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Öztrak, Merkez Bankası Genel Kurulu’nun bu yılın ocak ayında olağanüstü toplandığını ve 35.2 milyar lirası geçen yıla ait kâr payı, 5.3 milyar lirası da önceki yıldan kalan ihtiyat akçesi olmak üzere toplam 40 milyar liranın üzerinde parayı hissedarlarına dağıttığını söyledi.





Öztrak, Merkez Bankası bilançosunda 2019 Ekim ayından bu yana alışılmadık hareketler görüldüğünü belirtti.





Kur farkından kaynaklanan hesap hareketlerinin izlendiği “Değerleme” hesabında 20 milyar liralık bir düşüş yaşandığını söyleyen Öztrak, “Diğer Kalemler” hesabında ise 22.8 milyar liralık bir artış gerçekleştiği bilgisini verdi.





Öztrak, Bakan Berat Albayrak’a şu soruları yöneltti:





“2018 ve 2019 yıllarında Hazine nakit gelirleriyle, Merkezi Yönetim Bütçe gelirleri arasındaki olağanüstü farkın sebebi nedir? 2018 ve 2019'da Bütçe geliri olarak tahakkuk etmemiş gelirler, Hazine tarafından nereden ve nasıl tahsil edilmiştir? Merkezi yönetim bütçe dengesi ile nakit dengesi arasında geçişi sağlayan ‘Emanet ve Avans hesapları’ 2019'da neden sıfır (0) bakiye vermiştir?





15 Ekim-31 Aralık 2019 tarihleri arasında TCMB'nin net döviz pozisyonu artarken ve dolar kurunda anlamlı bir değişiklik olmamışken TCMB değerleme hesabında gerçekleşen yaklaşık 20 milyar liralık gerilemenin sebebi nedir? 15 Ekim-31 Aralık 2019 tarihleri arasında TCMB'nin kâr ve zarar gelişmelerinin izlendiği Diğer Kalemler Hesabındaki 22.8 milyar liralık artışın sebebi nedir?





15 Ekim-31 Aralık 2019 arasında, bazı muhasebe işlemleriyle gerçekleşmemiş değerleme farkları, gerçekleşmiş gibi gösterilerek TCMB'nin dönem kârına aktarılmış mıdır?





15 Ekim-31 Aralık 2019 tarihleri arasında TCMB ile kamu bankaları veya Hazine arasında, TCMB'nin net döviz pozisyonunu değiştirmeyecek şekilde aynı gün içinde gerçekleşen döviz alım-satımları yapılmış mıdır?





Bu işlemler neticesinde Hazinenin 2020'deki finansman ihtiyacı olduğundan ne kadar düşük gösterilmiştir? TCMB'nin karşılıksız para basması neticesini doğuran bu operasyonların enflasyonu azdıracağını ve TCMB'nin itibar ve güvenilirliğine zarar verdiğini düşünüyor musunuz?”