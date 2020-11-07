Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'nda gece yarısı operasyonu... Başkan Murat Uysal görevden alındı /07 Kasım 2020 03:00

Merkez Bankası'nda gece yarısı operasyonu... Başkan Murat Uysal görevden alındı

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Merkez Bankası Baskanlığına Maliye eski bakanı, Cumhurbaskanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.

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Uysal, daha önce görev yapan Murat Çetinkaya'nın Erdoğan tarafından istifaya zorlanmasının ardından 6 Temmuz 2019 tarihinde göreve getirilmişti.

Karar Resmi Gazete'de yayınlanırken Uysal'ın görevden alınmasının 2020/495 sayılı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararı uyarınca alındığı belirtildi.

Naci Ağbal kimdir?

Naci Ağbal 1968'de Bayburt'ta doğdu. İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Ağbal, 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

Naci Ağbal, 2004-2006 yıllarında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006'da PETKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yıllarında Türk Hava Yolları (THY) AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.2008-2015 yıllarında Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği ile Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği yaptı.

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçiminde AKP Bayburt Milletvekili olarak TBMM'ye giren Ağbal, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçiminde de yine Bayburt'tan milletvekili seçildi. Ağbal, AKP MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 64. Hükümette Maliye Bakanı olarak görev aldı. 65. Hükümette tekrar Maliye Bakanı olarak atandı. 

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