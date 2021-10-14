Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'nda görev değişikliği kararı /14 Ekim 2021 00:26

Merkez Bankası'nda görev değişikliği kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TCMB Başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş görevlerinden alındı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla dikkat çeken görüşmesinin üzerinden saatler geçmişken, TCMB'de iki başkan yardımcısı ve bir Para Politikası Kurulu Üyesi görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TCMB Başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş görevlerinden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak getirilirken Para Politikası Kurulu Üyesi olarak da Yusuf Tuna atandı.

Kararın ardından dolar/TL rekor tazelerken, 9,17 seviyesine kadar yükseldi.
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