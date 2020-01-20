Merkez Bankası'nda olağanüstü toplantı

SAMANYOLUHABER- 123,5 milyar TL bütçe açığı ile yeni bir rekor kıran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yine Merkez Bankası'nın kasasına göz dikti.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu, TCMB Başkanı Murat Uysal'ın başkanlığında toplandı.





TCMB'nin 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi kârından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi.





DEVLETİN "KEFEN PARASI" DİYE AYIRDIĞI KALAN SON TUTAR DA HARCANACAK





Merkez Bankası'nın, son yıl karından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması kabul edildi. Böylece "Devletin kefen parası" diye bilinen ihtiyat akçesinde kalan son tutar da harcanmış olacak.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti geçen yıl da TCMB kasasından "temettü ve ihtiyat akçesi" ismi altında 81 milyar TL harcamıştı.





TCMB genel kurulu son iki yıla kadar nisan ayında toplanıyordu.