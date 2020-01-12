AKP tasfiye için kullandı, işi bitince kenara attı!

Merkez Bankası, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Binbir'in görevinden alındığı bildirildi.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Temmuz 2019'da Murat Çetinkaya'yı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden azletmiş, yerine Murat Uysal'ı tayin etmişti.





Piyasalarda "gece yarısı darbesi" diye nitelendirilen azil kararı ile birlikte TCMB'de Çetinkaya'ya yakın isimler tek tek tasfiye edilmeye başlamıştı.





Binbir, 2015 yılında Türk Telekom'dan ayrılarak Merkez Bankası'na geçmişti.





TASFİYE İÇİN KULLANDILAR VE ATTILAR





Sinan Binbir'in bankaya gelişinde ve son dönemde görevini koruyabilmesinde bazı siyasi bağlantıların etkili olduğu iddia ediliyor.





Konuya yakın isimler, Saray'ın Merkez Bankası'nda geçen sene yaptığı tasfiyeler esnasında insan kaynaklarında daha fazla risk almamak için Binbir ve ekibini bir süre daha görevde tuttuğunu ifade ediyor.





Aynı kaynaklar, "Sinan Binbir'i tasfiye için kullandılar ve işi bittiğinde kenara attılar." diyor.





Binbir'in yerine Merkez Bankası dışından bir ismin atanacağı iddia ediliyor.