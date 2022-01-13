Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası'ndaki çöküş durdurulamıyor: Son 20 yılın en düşük seviyesinde /13 Ocak 2022 15:42

Merkez Bankası'ndaki çöküş durdurulamıyor: Son 20 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki çöküş durdurulamıyor. Gerileme yeni yılın ilk haftasında da devam etti.

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TCMB verilerine göre brüt rezervler 7 Ocak haftasında 109,45 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta rezervler 111,05 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Net rezervlerdeki erime de devam etti. 31 Aralık haftasında 8,3 milyar dolar olan net rezervler 7 Ocak haftasında 7,9 milyar dolara indi. Böylece TCMB'nin net uluslararası rezervleri Ağustos 2002'den bu yana yeni en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü. 

NET REZERVLER EKSİ 56,9 MİLYAR DOLAR
Bu rakamlar swap hariç net rezerv rakamlarına da yansıdı. 7 Ocak haftası itibariyle swap hariç net rezervler eksi 56,9 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam eksi 56,4 milyar dolardı.

21,17 MİLYAR DOLARDAN DÜŞÜŞE GEÇTİ
Net rezervler Aralık ayında TCMB'nin satış tarafında döviz piyasasına doğrudan müdahalesini takiben 21.17 milyar dolardan düşüşe geçmişti.

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