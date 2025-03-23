Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası'ndan bankalarla olağanüstü toplantı /23 Mart 2025 14:58

Merkez Bankası'ndan bankalarla olağanüstü toplantı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banka yöneticileriyle olağanüstü toplantı kararı aldı.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetimi banka yöneticileriyle toplantı gerçekleştirecek.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yapılacak toplantı saat 15.00'te başlayacak. TBB'den toplantı sonrası açıklama bekleniyor.

NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) beklenmedik ara toplantıda gecelik vadede borç verme faizini yüzde 44’ten yüzde 46’ya çıkarmıştı. TCMB, politika faizini yüzde 42,5'te, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'de sabit tutmuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türkiye Bankalar Birliği yönetimi ile bir araya geldiği iftar yemeğinde "gerekli önlemleri alıyoruz" mesajı vermişti.
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