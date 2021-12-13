Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'ndan Berat Albayrak'ı kıskandıracak icraat(!) /13 Aralık 2021 12:44

Merkez Bankası'ndan Berat Albayrak'ı kıskandıracak icraat(!)

Merkez Bankası'nın son iki haftada 3 kez dolar satarak piyasaya müdahale etmesine rağmen, kur 14 liranın üzerine çıktı. Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde de kuru 6,85 seviyelerinde tutmak için milyarlarca dolar satılmış ancak başarılı olunamamıştı

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Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararını tartışacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde dolar haftaya yeni rekorlarla başladı.

14,75 seviyelerine kadar yükselen dolar kuru 11.00 sularında 14,35'ten işlem görüyor.

Yaklaşık iki haftadır 13 lira dolaylarında hareket eden dolar kurunun 14 lirayı aşması, Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftalarda yaptığı müdahaleleri de yeniden gündeme getirdi.

Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık'ta döviz satarak faiz indirimleriyle yükselen dolar kurunu düşürmeye çalışmıştı.

14'ÜN ALTINDA TUTMA ÇABASI

TCMB’den yapılan açıklamada “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denilmişti. TCMB'nin müdahalesi, kamuoyunda doların 14 liraya ulaşmasını engelleme çabası olarak yorumlanmıştı.

1 ve 3 Aralık'ta yapılan iki müdahalenin net miktarı bilinmese de bu dönemde swap ile ödünç alınanlar hariç TCMB’nin net rezerv rakamı 1,7 milyar dolar azalmıştı. Müdahale rakamının da yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu.

2020 yılının yaz aylarında da dolar kuru uzun bir süre 6,85 seviyesinde hareket etmişti. Merkez Bankası bu dönemde milyarlarca dolarlık döviz satarak bu seviyeyi korumaya çalışmıştı.

Berat Albayrak'ın bakanlık yaptığı 2019-2020 döneminde yapılan bu müdahaleler sonucu hem kur artışları önlenememiş hem de yaklaşık 128 milyar dolarlık rezerv kaybı büyük skandala neden olmuştu.

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