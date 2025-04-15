Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası'ndan çok büyük zarar: Resmi Gazete'de yayımlandı /15 Nisan 2025 10:17

Merkez Bankası'ndan çok büyük zarar: Resmi Gazete'de yayımlandı

Merkez Bankası'nın 2024 yılı bilançosu Resmi Gazete'de yayımlandı. Banka, 2024’te 700,4 milyar TL zarar etti. İki yıllık zarar böylece 1 trilyon 518,6 milyar TL'ye ulaşmış oldu.

SHABER3.COM

Merkez Bankası’nın (TCMB) 2024 yılına ilişkin bilançosu Resmi Gazete’de yayımlanırken, TCMB’nin 2024’te 700,4 milyar TL zarar ettiği ortaya çıktı.

Zarara gerekçe olarak ise, geçmişte taşınan döviz açık pozisyonları ve kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için yapılan kur farkı ödemeleri gösterildi.

TCMB’nin 2023 yılındaki zararı da 818 milyar TL zarar açıklanırken, bu yılki zararla birlikte toplamda 1 trilyon 518,6 milyar TL zarara ulaşıldı.

TCMB, 2021 ve 2022 yıllarında kar açıklamış ve karın oranı da 2021 yılında 57,5 milyar TL, 2022 yılında 72 milyar TL olmuştu.

KUR KORUMALI MEVDUATIN YÜKÜ
2023 yılındaki zararın kur korumalı mevduat kalemlerine ödenen farklardan kaynaklandığı bildirilirken, kur korumalı mevduat giderlerinin dışında da artan faiz oranlarının, faiz giderleri ve menkul kıymet değer azalışları yoluyla, kârı azalttığı gözlenmişti.

Merkez Bankası’nın swap hariç net rezervi 2024 yılının Mayıs’ında artıya geçmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez Bankası'ndan çok büyük zarar: Resmi Gazete'de... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:09:21