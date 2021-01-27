Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'ndan değişiklik /27 Ocak 2021 20:09

Merkez Bankası'ndan değişiklik

Merkez Bankası'nın Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosu, aylık verilmesine ek olarak perşembe günleri saat 14.30'da haftalık olarak da yayınlanmaya başlanacak.

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 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosunun perşembe günleri saat 14.30'da haftalık olarak da yayınlanmaya başlanacağını duyurdu.

REZERVLER PERŞEMBE GÜNLERİ VERİLECEK

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın internet sitesinde "İstatistikler/Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" sayfasında aylık olarak yayımlanan "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" tablosu, kamuoyuna daha güncel veri sağlanması amacıyla, yarından itibaren aylık frekansa ek olarak perşembe günleri saat 14.30'da haftalık olarak da yayınlanacak. 
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