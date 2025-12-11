Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz kararı!

PPK’da TCMB Başkanı Yaşar Fatih Karahan ile üyeler Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Hatice Karahan ve Fatma Özkul yer aldı.





Açıklamada, politika faiziyle birlikte Merkez Bankası’nın diğer faiz oranlarında da değişikliğe gidildiği belirtildi. Buna göre:





Gecelik borç verme faizi: %42,5 › %41





Gecelik borçlanma faizi: %38 › %36,5





Enflasyona ilişkin değerlendirmelerde, kasım ayında tüketici fiyatlarının özellikle gıda grubundaki gelişmeler sayesinde beklenenden düşük seyrettiği ifade edildi. Enflasyonun ana eğiliminin, eylüldeki yükseliş sonrası ekim ve kasımda sınırlı da olsa gerilediği kaydedildi.





Ekonomik aktiviteye dair veriler ise üçüncü çeyrekte büyümenin tahminlerin üzerinde gerçekleştiğini ve son çeyrekte talep koşullarının dezenflasyon sürecine destek vermeye devam ettiğini gösteriyor. Buna rağmen enflasyon beklentilerinin ve fiyatlama davranışlarının hâlâ risk unsuru olmaya devam ettiği vurgulandı.





TCMB, fiyat istikrarına ulaşılana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini belirterek, atılacak adımların enflasyon görünümü, gerçekleşmeler ve beklentiler doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti. Gerektiğinde para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğinin altı çizildi.





Ayrıca kredi ve mevduat piyasalarında öngörü dışı hareketlerin görülmesi halinde makroihtiyati tedbirlerle parasal aktarım mekanizmasının destekleneceği, likidite koşullarının yakından izleneceği belirtildi.





PPK’nın kararlarının, enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine inmesini sağlayacak bir çerçevede alınacağı aktarıldı. Toplantı özeti ise beş iş günü içinde yayımlanacak.