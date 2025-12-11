Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz kararı! /11 Aralık 2025 14:39

Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), aralık ayı toplantısında politika faizinde beklentilere paralel olarak indirime gitti. Banka, faizi 150 baz puan düşürerek yüzde 39,5’ten yüzde 38’e çekti. Bir önceki toplantıda ise politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50 seviyesine getirilmişti.

SHABER3.COM

PPK’da TCMB Başkanı Yaşar Fatih Karahan ile üyeler Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Hatice Karahan ve Fatma Özkul yer aldı.

Açıklamada, politika faiziyle birlikte Merkez Bankası’nın diğer faiz oranlarında da değişikliğe gidildiği belirtildi. Buna göre:

Gecelik borç verme faizi: %42,5 › %41

Gecelik borçlanma faizi: %38 › %36,5

Enflasyona ilişkin değerlendirmelerde, kasım ayında tüketici fiyatlarının özellikle gıda grubundaki gelişmeler sayesinde beklenenden düşük seyrettiği ifade edildi. Enflasyonun ana eğiliminin, eylüldeki yükseliş sonrası ekim ve kasımda sınırlı da olsa gerilediği kaydedildi.

Ekonomik aktiviteye dair veriler ise üçüncü çeyrekte büyümenin tahminlerin üzerinde gerçekleştiğini ve son çeyrekte talep koşullarının dezenflasyon sürecine destek vermeye devam ettiğini gösteriyor. Buna rağmen enflasyon beklentilerinin ve fiyatlama davranışlarının hâlâ risk unsuru olmaya devam ettiği vurgulandı.

TCMB, fiyat istikrarına ulaşılana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini belirterek, atılacak adımların enflasyon görünümü, gerçekleşmeler ve beklentiler doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti. Gerektiğinde para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğinin altı çizildi.

Ayrıca kredi ve mevduat piyasalarında öngörü dışı hareketlerin görülmesi halinde makroihtiyati tedbirlerle parasal aktarım mekanizmasının destekleneceği, likidite koşullarının yakından izleneceği belirtildi.

PPK’nın kararlarının, enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine inmesini sağlayacak bir çerçevede alınacağı aktarıldı. Toplantı özeti ise beş iş günü içinde yayımlanacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz kararı! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:30:43