Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi /28 Aralık 2019 11:44

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarını değiştirdiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarını değiştirdiğini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılıklarını 200 puan arttırdı.

Finansal istikrarı ve reel kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasını desteklemek amacıyla alındığı belirtilen kararla, piyasadan yaklaşık 2,9 milyar ABD doları tutarında likiditenin çekilmesinin bekleniyor.

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

"Finansal istikrarı ve reel kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasını desteklemek amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına,
Türk lirası reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankaların bu artıştan etkilenmemesini teminen söz konusu oranların bu bankalar için 200 baz puan daha düşük uygulanmasına karar verilmiştir. 

Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2,9 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir.

Söz konusu değişiklikler, tesisi 10 Ocak 2020 tarihinde başlayacak olan 27 Aralık 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır."
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