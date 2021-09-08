Merkez Bankası'ndan faiz indirimi sinyali

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında yaptığı konuşmada, iç piyasa ve küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında çekirdek enflasyona yaptığı vurgu öne çıkan ve enflasyonda odağı manşetten çekirdeğe çevirdiklerini anlatan Kavcıoğlu "Para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve bunların orta vadeli enflasyon hedefimizle uyumlu seyretmesine ilişkin analizler yanında, önümüzdeki dönemde arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına biraz daha fazla ağırlık verilecektir" dedi.







Konuşmasında ayrıca cari görünüm ve enflasyondaki iyileşmeyle birlikte kredi kanallarının yatırım 'iştahı'na olumlu görünüm kazandıracağını söyleyen Kavcıoğlu "Krediye erişimde belirgin bir sorun gözükmemekle birlikte kredi faiz oranlarındaki yükseklik krediye erişimi sınırlandırmaktadır" ifadesini kullandı.





MANŞET ENFLASYON YÜZDE 19,25, ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 16,76





TÜİK verilerine göre ağustos ayında yıllık TÜFE artışı yüzde 19,25 oranında gerçekleşerek, yüzde 19'luk politika faizini aşmıştı. Ağustos ayında çekirdek enflasyon ise yüzde 16,76 olarak hesaplanmıştı.Daha önceki Merkez Bankası karar metinlerinde, faizin enflasyon üzerinde belirlenmeye devam edeceğinin altını çiziyordu.





DOLAR YÜKSELDİ





Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun konuşmasının ardında dolarda yaklaşık 10 kuruşluk artış oldu. Güne 8,35 liradan başlayan dolar, saat 12,30 itibariyle 8,45 liradan işlem görmeye başladı. Dolar dün güne 8,28 liradan başlamış ve 8,34 liradan kapanış yapmıştı.





Kavcıoğlu'nun konuşmasında şu konular öne çıktı: