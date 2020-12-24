Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'ndan faiz kararı /24 Aralık 2020 14:04

Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu haftalık repo faizini yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkardı. TCMB'nin kararı mevduat ve kredi faizlerini daha da yukarıya çıkaracak.

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SAMANYOLUHABER- Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu "faiz artışına devam" dedi. Kurul bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltti.

Kuruldan yapılan açıklamada, "Enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, 2021 yılsonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir." denildi. 

TCMB BAŞKANI NACİ AĞBAL İKİDE İKİ YAPTI

7 Kasım 2020'de Murat Uysal'ın (7 Temmuz 2019'da Murat Çetinkaya'nın gece yarısı azledilmesi ile başkanlığa tayin edilmişti) yerine getirilen Naci Ağbal, 19 Kasım'da politika faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15'e çıkarmıştı. 

Ağbal'ın kendisine rağmen TCMB'nin başına getirilmesi üzerine Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini Instagram hesabında ilan etmişti.

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