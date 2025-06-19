Merkez Bankası'ndan faiz kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun merakla beklenen toplantısı sona erdi. Toplantı sonucunda politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit bırakılırken, gecelik borçlanma faizi de yüzde 44,5’te değişmeden korundu.





PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın yaptığı ankete katılan 23 ekonomistten 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörmüştü. Ekonomistlerin 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim beklerken, sadece 1 ekonomist faiz artışı öngörmüştü.

Uzmanların yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 35,50 seviyesinde yer alıyor.





SON TOPLANTIDA NE OLMUŞTU?

TCMB bir önceki toplantısında politika faizini 350 baz puan artışla yüzde 46'ya çıkarmış, böylece 13 ay sonra yeniden faiz artırım yönünde karar vermişti. O dönemde piyasa beklentisi faizin yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutulacağı yönündeydi.





POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

Politika faizi, Merkez Bankası'nın bankalara borç verirken uyguladığı temel faiz oranıdır. Ekonomide enflasyonu kontrol etmek, fiyat istikrarını sağlamak ve para arzını düzenlemek için kullanılır.



